Parola Del Piero Vialli Juve le 10 rovesciate bianconere più iconiche prima di Gatti

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia di Gatti al Villarreal? Una delle più belle prodezze, di quelle che esaltano l'estetica del calcio e annullano la gravità: 10 esempi di rovesciate in bianco e nero rimaste nella storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

parola del piero vialli juve le 10 rovesciate bianconere pi249 iconiche prima di gatti

© Gazzetta.it - Parola, Del Piero, Vialli... Juve, le 10 rovesciate bianconere più iconiche prima di Gatti

In questa notizia si parla di: parola - piero

RADIO CHIACCHIERATA CON MORENO TORRICELLI: JUVE, COSI' SI VINCE. - Perché non è che vi siete solo salutati, vi siete abbracciati a lungo e traspariva una certa emozione. Secondo tuttojuve.com

Vialli: 'Dybala? Spero dica una frase sul futuro alla Juve' - Parola di Gianluca Vialli, intervistato da la Gazzetta dello Sport: "E vorrei che dicesse di ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Parola Piero Vialli Juve