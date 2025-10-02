Parola Del Piero Vialli Juve le 10 rovesciate bianconere più iconiche prima di Gatti

La magia di Gatti al Villarreal? Una delle più belle prodezze, di quelle che esaltano l'estetica del calcio e annullano la gravità: 10 esempi di rovesciate in bianco e nero rimaste nella storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parola, Del Piero, Vialli... Juve, le 10 rovesciate bianconere più iconiche prima di Gatti

In questa notizia si parla di: parola - piero

Supporters Magazine. . Le parole di Piero Bucchi in sala stampa dopo la vittoria della Valtur Brindisi sulla JuVi Cremona. Il video esclusivo è di Stefano Marinaro per SM #SerieA2OldWildWest Lega Nazionale Pallacanestro Comitato Regionale FIP Puglia - facebook.com Vai su Facebook

La Parola di Pietro di questa settimana è “bagarre”. Nel nuovo episodio, Pietro Senaldi racconta una settimana di caos politico tra risse in Aula, slogan vuoti e contraddizioni senza fine. Clicca qui per la puntata completa: - X Vai su X

RADIO CHIACCHIERATA CON MORENO TORRICELLI: JUVE, COSI' SI VINCE. - Perché non è che vi siete solo salutati, vi siete abbracciati a lungo e traspariva una certa emozione. Secondo tuttojuve.com

Vialli: 'Dybala? Spero dica una frase sul futuro alla Juve' - Parola di Gianluca Vialli, intervistato da la Gazzetta dello Sport: "E vorrei che dicesse di ... Si legge su calciomercato.com