Parma vs Lecce sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre vanno alla riverca di punti pesanti in ottica salvezza e classifica. Parma vs Lecce si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno trovato la loro prima vittoria in campionato nell’ultimo turno contro il Torino. La squadra di Cuesta, però, deve riconfermarsi, perchè il cammino fin quì è stato davvero poco esaltante con cinque punti in altrettante uscite, frutto di 1 successo, 2 pareggi ed 2 sconfitte. I salentini sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna che non ha mosso più di tanto la classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

