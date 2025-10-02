Parma si ferma per la Flotilla scatta lo sciopero generale | stop a trasporti scuole e ospedali

Venerdì 3 ottobre, è la giornata dello sciopero generale, proclamato dai sindacati di base e dalla Cgil in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Secondo l'Autorità garante per gli scioperi l'astensione dal lavoro è illegittima, per la mancanza di preavviso. Le organizzazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma ferma flotilla scattaIsraele abborda la Flotilla, idranti e arresti. Proteste e cortei in 35 città italiane - Flotilla, migliaia in corteo a Bologna Migliaia di persone si sono radunate in Piazza del Nettuno a Bologna per poi sfilare in corteo per protestare contro l'intercettazione da parte dell'esercito isr ... Secondo msn.com

