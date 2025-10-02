Parma rubano tonno e parmigiano all’Esselunga e scappano dall’uscita di sicurezza | denunciati

Due cittadini moldavi denunciati per furto aggravato allEsselunga di Parma: la Polizia li ha identificati grazie a video e testimonianze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

parma rubano tonno parmigianoRubano tonno, salumi e parmigiano al supermercato: identificati due moldavi - La Polizia di Stato di Parma ha identificato e denunciato due cittadini moldavi, rispettivamente di 37 e 31 anni, per furto aggravato in concorso avvenuto il 29 giugno 2025 all’interno del supermercat ... Segnala gazzettadiparma.it

