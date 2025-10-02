Il Parma si è finalmente sbloccato anche in campionato grazie alla vittoria sul Torino e ora ha l’occasione di dare continuità con un’altra sfida davanti al proprio pubblico. Al Tardini arriva infatti un Lecce in difficoltà, ma che non ha perso lo spirito, e che vuole trovare il primo successo. Partiamo dai padroni di casa, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Lecce (sabato 04 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici