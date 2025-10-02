Parità nella scienza | scienziate pisane coinvolte nel manifesto Women for Quantum

Pisa, 2 ottobre 2025 – Marilù Chiofalo, professoressa di Fisica della materia all’Università di Pisa, è tra le autrici del Manifesto di Women for Quantum (W4Q), un gruppo internazionale che riunisce professoresse di fisica e tecnologie quantistiche con oltre dieci anni di esperienza post-dottorato, attive principalmente in Europa e Giappone sia in accademia che nell'industria. Il Manifesto, al quale hanno aderito anche le professoresse Benedetta Mennucci e Chiara Roda dell'Università di Pisa, ha raccolto centinaia di adesioni da tutto il mondo. Pubblicato sulla rivista Communication Physics del gruppo Nature, il documento affronta le criticità legate alla scarsa rappresentanza femminile nel settore e all'elevato numero di coloro che lasciano l'ambiente dopo il dottorato di ricerca: nell’Unione Europea le donne rappresentano meno del 22% delle cattedre nelle scienze naturali, con percentuali ancora più basse in paesi come Germania, Regno Unito e Giappone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

