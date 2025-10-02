Paris FC-Lorient venerdì 03 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sfida tra neopromosse ad aprire il settimo turno di Ligue1 quando il Paris FC accoglie in casa il Lorient di Pantaloni. I Parisiens hanno trovato un punto per certi versi insperato in casa del Nizza, approfittando di un rigore nel finale per impattare una gara oramai indirizzata verso i padroni di casa. Riscattato il KO interno contro lo Strasburgo e strada ancora in salita, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris FC-Lorient (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: paris - lorient

Paris FC, preso Geubbels: l'attaccante francese ha firmato fino al 2030 - Il Paris FC rinforza il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Willem Geubbels (24 anni, 3 partite e 3 gol in tutte le competizioni in questa stagione). Secondo tuttomercatoweb.com