Paris FC-Lorient venerdì 03 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati

Sfida tra neopromosse ad aprire il settimo turno di Ligue1 quando il Paris FC accoglie in casa il Lorient di Pantaloni. I Parisiens hanno trovato un punto per certi versi insperato in casa del Nizza, approfittando di un rigore nel finale per impattare una gara oramai indirizzata verso i padroni di casa. Riscattato il KO interno contro lo Strasburgo e strada ancora in salita, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris FC-Lorient (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati

In questa notizia si parla di: paris - lorient

Paris FC-Lorient (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

WEEKEND DI CALCIO IN DIRETTA ALLO SHAMROCK PUB ROMA VENERDÌ 12 20:30 Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 20:45 Olympique de Marseille - FC Lorient 00:00 Racing Club - San Lorenzo SABATO 13 13:30 Arsenal - Nottingham Forest 16: Vai su Facebook

Pronostico Paris FC vs Lorient – 3 Ottobre 2025 - La sfida tra Paris FC e Lorient, in programma il 3 Ottobre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Jean Bouin, è un crocevia importante nel calendario di Ligue 1. Come scrive news-sports.it

Pronostico Paris FC-Lorient 3 ottobre 2025: 7ª Giornata di Ligue 1 - Paris FC e Lorient si affrontano venerdì 3 ottobre 2025 alle 20:45 per la settima giornata di Ligue 1: scopri le analisi, le quote e il pronostico di una sfida ricca di gol e emozioni, con entrambe le ... Si legge su bottadiculo.it