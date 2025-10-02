Paris Fashion Week | le labbra laccate e le broken lashes di Tom Ford e le altre tendenze make-up e capelli viste in passerella
Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025 nella capitale francese va in scena la settimana della moda dedicata alla Primavera estate 2026. Qui, tutti i trend da ricordare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: paris - fashion
Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week
Sale il sipario sulla Paris Fashion Week
Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate
Dalle passerelle della Paris Fashion Week alle tendenze che detteranno lo stile della prossima stagione. Le scarpe PE26 di Louis Vuitton e Dior sono già oggetti del desiderio - X Vai su X
whoopsee.it. Adèle Castillon · Alabama. Dopo Hailey, Cara, Bella e la sorella Kendall, a Parigi non poteva mancare lei: Kylie Jenner, volata nella città dell’amore per prendere parte alla Paris Fashion Week. Questa sera la founder di Khy ha scelto di assistere - facebook.com Vai su Facebook
La sfilata di Dior con Jonathan Anderson propone il new nude look firmato Peter Philips - Creato con l'intenzione di purezza e freschezza da Peter Philips, direttore creativo Maquillage di Dior, il trucco ha segnato un nuovo inizio, una pagina vuota che accogliesse una collezione allo stes ... vanityfair.it scrive
Isabella Ferrari raggiante sulla passerella Le Défilé L’Oréal Paris - Per l’ottava volta dal 2017, Le Défilé L’Oréal Paris celebra la sorellanza. Riporta vogue.it