Continuano i défilé nella Ville Lumière e con loro il susseguirsi di celebrità tra le prime file: da Janet Jackson a Isabeli Fontana, da Pamela Anderson a Kylie Jenner, e poi Paris Jackson, Olivia Palermo, Cindy Bruna e tanti, tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week: Kate Moss e Rita Ora, look total black per due (e tutte le altre star in front row)