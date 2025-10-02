Paris Fashion Week 2025 | Pamela Anderson nei panni di una rossa e gli altri beauty look più belli delle star

2 ott 2025

Dalla rivoluzione hair dell'attrice alle labbra rosso fuoco di Cara Delevingne fino alle onde undone, quasi stropicciate, di Rita Ora e non solo. Tante le ispirazioni beauty regalate dal ricco parterre di stelle tra le prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paris fashion week 2025 pamela anderson nei panni di una rossa e gli altri beauty look pi249 belli delle star

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week 2025: Pamela Anderson nei panni di una rossa e gli altri beauty look più belli delle star

In questa notizia si parla di: paris - fashion

