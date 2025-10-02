Pareggi incrociati | spettacolo a Empoli equilibrio a Carrara
Serata di Serie B con emozioni contrastanti: al Castellani l’Empoli e il Monza si dividono la posta dopo un match pieno di tensione e colpi di scena, mentre al Dei Marmi Carrarese e Modena si annullano in una sfida equilibrata e senza reti. Empoli – Monza. Al Castellani succede di tutto. Monza ed Empoli chiudono sull’1-1 una partita intensa, nervosa e piena di episodi. Un pareggio che lascia rimpianti da entrambe le parti. Il primo tempo è una girandola di emozioni. L’Empoli parte aggressivo ma senza costruire molto, mentre il Monza colpisce due pali clamorosi con Colombo e Galazzi. In mezzo, l’infortunio di Ciurria, la sostituzione a sorpresa di Caprari e la doppia espulsione in panchina di Bianco e Pagliuca, simbolo del nervosismo che accompagna tutta la gara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: pareggi - incrociati
