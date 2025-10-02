Parco della Reggia il Tar conferma l’appalto per la riqualificazione del prato
I giudici amministrativi mettono la parola fine – almeno per ora – alla controversia sull’appalto per la riqualificazione del prato e l’installazione del nuovo impianto di irrigazione nel Parco della Reggia di Caserta.Con una sentenza pubblicata ieri, la prima sezione del Tar Campania ha respinto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: parco - reggia
“Alba alla Reggia”: il 10 e 31 agosto il Parco reale apre all’aurora tra natura, arte e suggestioni
Domenica 3 agosto Reggia di Caserta gratis: accesso con prenotazione, aperti appartamenti e parco reale
“Il Giardino della Camelia”: benessere e green food nel Parco della Reggia
Viaggia con Wallace. . Il giardino "fiabesco" della Reggia di Caserta è in realtà il magnifico Giardino all'Inglese, un mondo a parte rispetto all'opulenza geometrica del Parco Reale. Voluto dalla regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena e realizzato alla fine del - facebook.com Vai su Facebook
Parco della Giustizia a Bari, ricorso al Tar sul maxiappalto da 300 milioni: i tempi si allungano - Un errore materiale nella valutazione delle offerte e, di conseguenza, la rimodulazione della classifica. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Sospensiva del Tar Molise sul decreto di perimetrazione del Parco del Matese - Confindustria Molise ha presentato nei giorni scorsi ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente che definisce il perimetro del Parco Nazionale del Matese. Riporta rainews.it