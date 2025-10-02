Parco della Reggia il Tar conferma l’appalto per la riqualificazione del prato

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudici amministrativi mettono la parola fine – almeno per ora – alla controversia sull’appalto per la riqualificazione del prato e l’installazione del nuovo impianto di irrigazione nel Parco della Reggia di Caserta.Con una sentenza pubblicata ieri, la prima sezione del Tar Campania ha respinto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - reggia

“Alba alla Reggia”: il 10 e 31 agosto il Parco reale apre all’aurora tra natura, arte e suggestioni

Domenica 3 agosto Reggia di Caserta gratis: accesso con prenotazione, aperti appartamenti e parco reale

“Il Giardino della Camelia”: benessere e green food nel Parco della Reggia

Parco della Giustizia a Bari, ricorso al Tar sul maxiappalto da 300 milioni: i tempi si allungano - Un errore materiale nella valutazione delle offerte e, di conseguenza, la rimodulazione della classifica. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Sospensiva del Tar Molise sul decreto di perimetrazione del Parco del Matese - Confindustria Molise ha presentato nei giorni scorsi ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente che definisce il perimetro del Parco Nazionale del Matese. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Reggia Tar Conferma