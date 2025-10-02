Parco Buscicchio | in scena Vìt Vìt! Storia di una pendolare

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre, a Parco Buscicchio si alza il sipario per il quinto e ultimo appuntamento di Foriticà - Il Teatro nel Parco, la rassegna che porta il teatro in periferia mescolando linguaggi e creando nuove occasioni di incontro e partecipazione alla vita sociale e culturale della città. In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: parco - buscicchio

