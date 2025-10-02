Parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia lunedì l’incontro a Napoli
Napoli. Fondazione UniVerde e Coldiretti Campania, in partnership con NextEnergy Group, presentano l’iniziativa “Terra del Sole: Napoli chiama gli Agricoltori Italiani verso il Parco Agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia”. Un evento cruciale che mira a definire un modello di cooperazione e innovazione sostenibile per il settore agricolo ed energetico. L’appuntamento è fissato per Lunedì . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
#GIUGLIANO - Il progetto, intitolato “Terra del Sole”, mira a realizzare a Giugliano un parco agrivoltaico all’avanguardia, capace di produrre energia rinnovabile tramite impianti fotovoltaici innovativi senza rinunciare alla vocazione agricola dei terreni - facebook.com Vai su Facebook
Negli #Usa #Trump ha vinto al grido di #DrillBabyDrill il Papa americano benedice la svolta verde del Vaticano: un nuovo parco agrivoltaico sarà costruito nella tenuta vaticana di Santa Maria di Galeria - X Vai su X
Agrivoltaico, Pecoraro: centrale binomio agricoltura-rinnovabili - Il binomio tra agricoltura ed energie rinnovabili è la chiave di volta per valorizzare il principio di ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Nella “Terra dei Fuochi” nasce “Terra del Sole”, il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia - 2 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Giugliano in Campania, luogo segnato da ferite profonde, sta per scrivere un nuovo capitolo, una storia di riscatto. Segnala msn.com