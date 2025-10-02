ParaNorman torna al cinema | magia e brividi in 3D

Dal 23 al 26 ottobre, ParaNorman torna sul grande schermo con un corto inedito. Celebra i 20 anni di Laika tra humor, avventura e atmosfere dark. Dopo il grande successo di Coraline, che con un incasso globale di 56 milioni di dollari è uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il titolo in stop motion con il maggior incasso di sempre, Laika Studios – uno degli studi d’animazione più amato dal pubblico internazionale – riporta sul grande schermo un altro dei suoi titoli più iconici e spettacolari: ParaNorman. L’appuntamento nelle sale, anche in versione 3D, è dal 23 al 26 ottobre quando i fan potranno vivere sul grande schermo tutta la magia (e il brivido) di un capolavoro senza tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

