Paramount+ | annunci per Lioness 3 e il trailer ufficiale di Landman 2
Paramount+ ha svelato due importanti novità legate all’universo seriale firmato da Taylor Sheridan, autore candidato all’Oscar e ormai tra i nomi più influenti della televisione contemporanea. La piattaforma ha infatti confermato il ritorno di Lioness con una terza stagione e ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Landman, in arrivo in esclusiva streaming il prossimo 16 novembre 2025. Lioness rinnovata per una terza stagione. Dopo il successo delle prime due stagioni, Lioness continuerà a raccontare le avventure del programma segreto della CIA. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: paramount - annunci
Paramount+ ha annunciato che la stagione finale di #VITADACARLO sarà disponibile dal 28 novembre in esclusiva su Paramount+ . In occasione dell’annuncio è stata diffusa inoltre la key art ufficiale della serie, che verrà presentata in anteprima alla prossim - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo - Tutto su Operazione Speciale: Lioness stagione 3: data di uscita, trama, cast e anticipazioni sulla nuova stagione della serie. Scrive cinefilos.it
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3 è stata confermata! - Operazione Speciale: Lioness con Zoe Saldana è stata ufficialmente rinnovata per la terza stagione da Paramount+. Segnala cinefilos.it