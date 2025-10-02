Papa Leone XIV striglia la destra americana | Chi è contro l’aborto ma approva il trattamento disumano riservato ai migranti negli Stati Uniti non è davvero pro-life

Dall'8 maggio 2025, Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost, è il 267º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma e 9° sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Di doppia cittadinanza statunitense e peruviana, è il secondo pontefice originario del continente americano dopo il suo predecessore, Francesco, nonché il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Che l'ex cardinale diacono non sia esattamente un fan di Donald Trump e del suo operato, non è un mistero. Lo dimostrano diversi tweet, risalenti a prima che salisse al soglio pontificio, piuttosto critici nei confronti del presidente e del suo vice J.

Papa Leone XIV "striglia" la destra americana: «Chi è contro l'aborto, ma approva il trattamento disumano riservato ai migranti negli Stati Uniti, non è davvero pro-life»

