Papa Leone XIV | i Catechisti sono i Primi testimoni di fede

Domenica 28 settembre, alla presenza di molti Catechisti accorsi in Piazza San Pietro in maniera molto emozionata e festante per lo svolgimento del loro Giubileo, al fine di prendere parte alla Santa Messa presieduta da Sua Santità, Papa Leone XIV, il quale, nel riconoscere loro un ruolo molto importante all’interno della chiesa, li ha definiti: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

papa leone xiv catechistiPapa Leone XIV: l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti - Papa Leone alla Messa del Giubileo dei catechisti poi all'Angelus, ha parlato della centralità dell'annuncio pasquale per trasmettere la fede ... lalucedimaria.it scrive

papa leone xiv catechistiPapa Leone XIV: "La vita di tutti può cambiare, perché Cristo è risorto dai morti" - Proseguono le celebrazioni giubilari presiedute da Papa Leone XIV: stamane in Piazza San Pietro il Pontefice ha celebrato la Messa per il Giubileo dei Catechisti. Riporta acistampa.com

