Papa Leone XIV | i Catechisti sono i Primi testimoni di fede

Domenica 28 settembre, alla presenza di molti Catechisti accorsi in Piazza San Pietro in maniera molto emozionata e festante per lo svolgimento del loro Giubileo, al fine di prendere parte alla Santa Messa presieduta da Sua Santità, Papa Leone XIV, il quale, nel riconoscere loro un ruolo molto importante all’interno della chiesa, li ha definiti: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Papa Leone XIV: i Catechisti sono i “Primi testimoni di fede”

In questa notizia si parla di: papa - leone

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Mercoledì pomeriggio, Papa Leone XIV si è rivolto ai partecipanti della Raising Hope Conference a Castel Gandolfo, organizzata dal Movimento Laudato Si’, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica di Papa Francesco. Un blocco di ghiaccio era po - facebook.com Vai su Facebook

L'11 novembre Papa Leone XIV celebrerà i 125 anni della chiesa di Sant’Anselmo a Roma, realizzando il desiderio mai compiuto di Leone XIII, che la fece costruire. - X Vai su X

Papa Leone XIV: l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti - Papa Leone alla Messa del Giubileo dei catechisti poi all'Angelus, ha parlato della centralità dell'annuncio pasquale per trasmettere la fede ... lalucedimaria.it scrive

Papa Leone XIV: "La vita di tutti può cambiare, perché Cristo è risorto dai morti" - Proseguono le celebrazioni giubilari presiedute da Papa Leone XIV: stamane in Piazza San Pietro il Pontefice ha celebrato la Messa per il Giubileo dei Catechisti. Riporta acistampa.com