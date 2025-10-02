Paolo Romano Pd è stato fermato dall' esercito di Israele | è sulla Flotilla

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Romano, consigliere regionale del Partito democratico in Lombardia, è stato arrestato nella notte dall'esercito di Israele, durante l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto al largo, in acque internazionali. Romano si trovava a bordo della barca Karma. Con lui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

