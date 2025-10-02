Paolo Romano Pd è stato fermato dall' esercito di Israele | è sulla Flotilla
Paolo Romano, consigliere regionale del Partito democratico in Lombardia, è stato arrestato nella notte dall'esercito di Israele, durante l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto al largo, in acque internazionali. Romano si trovava a bordo della barca Karma. Con lui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
paolo - romano
Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”
Questa sera il pensiero è per Annalisa Corrado, Arturo Scotto, Paolo Romano e le altre centinaia di volontari a bordo delle barche della flottilia. Siamo tutte e tutti con loro. Un abbraccio PS. Domani a Roma (se vi va) - facebook.com Vai su Facebook
Qualche ora fa ho intervistato Paolo Romano del PD in collegamento dalla Flottilla https://youtu.be/J50-TcDp1vw?si=mz1hA2bJi7TN4wMC… - X Vai su X
