Paolo Mieli definitivo | Schlein e Ricci avete sbagliato tutto

Della serie: ola va ola spacca. Finora Elly Schlein ha solo “spaccato”, ma il rischio che possa andare peggio è concreto. Paolo Mieli, ospite di Enrico Mentana alla Maratona del TgLa7 per le regionali nelle Marche, ha regalato qualche affilatissimo giudizio sulla segretaria del Pd e sul candidato del centrosinistra alle prime elezioni d'autunno, Matteo Ricci. Per dem e M5s la corsa da Pesaro a San Benedetto del Tronto si è trasformata in una Via Crucis. Altro che treno per Gaza, come l’aveva infaustamente definite l’europarlamentare, tentando di cavalcare la tigre pro-Pal fino alle ultime ore. E proprio da qui l’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera parte per la sua spietata disamina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

