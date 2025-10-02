Paolo Canè | Su Sinner con me l’inchiostro è finito Con gli altri può servire la terza con Alcaraz no

Paolo Canè, protagonista del tennis italiano degli anni ’80 ed oggi voce tecnica in tv, è stato ospite di OA Focus, trasmissione condotta da Alice Liverani che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, nella quale ha parlato, tra l’altro, del momento d’oro degli azzurri, trascinati da Jannik Sinner. Canè insegna tennis ai più piccoli: “ La mia scuola tennis parte proprio lunedì 29 per il 14º anno a Gorle, che è il primo anello di Bergamo, dove lavoro su due campi con i ragazzi, un maestro che mi dà una mano, però principalmente poi li faccio giocare io, bambini piccoli che partono dai 5-6 anni, fino ai 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolo Canè: “Su Sinner con me l’inchiostro è finito. Con gli altri può servire la terza, con Alcaraz no”

In questa notizia si parla di: paolo - sinner

Chi sono le 4 persone che Paolo Bertolucci ha ricordato con voce rotta dopo la vittoria di Sinner

Sinner, la fucilata di Paolo Bertolucci: "Chi non conosce il tennis"

L'ex campione di Davis Paolo Bertolucci: "Sinner o Alcaraz? ieri Jannik era un po' meno lucido"

Sinner all'Atp Shanghai 2025: tabellone e avversari | Sky Sport @Deiana_Luca9 @Matt_Orlandi @AndreaPecchia1 @LoStregattoo @musettina @Sebastiano73 @MercRF @eleonora_aloise @Sinnerc4 - X Vai su X

La differenza tra talento e continuità si chiama Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, Paolo Bertolucci lo difende (e critica gli haters): «Ripartiti i processi a Jannik, non capiscono che nello sport si vince e si perde» - "Ed eccoli, puntuali e precisi come al solito: sono partiti i processi sommari nei confronti di Sinner. ilmessaggero.it scrive

Sinner-Alcaraz, Paolo Bertolucci lo difende (e critica gli haters): «Ripartiti i processi a Jannik, non capiscono che nello sport si vince e si perde» - C'era poco da fare per Jannik e non è un discorso di numeri o percentuali: tanto di cappello perché lo ... Scrive ilmessaggero.it