Paolini cede ad Ansimova nei quarti a Pechino Ma Jasmine resta in corsa per le Finals

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi tre ore di battaglia, la statunitense vince in rimonta 6-7 6-3 6-4 e conquista la semifinale. Paolini resta a 45 punti dal sogno Finals di Riad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

