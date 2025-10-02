Paolini-Anisimova | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro
(Adnkronos) – Jasmine Paolini in campo a Pechino. Il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto Learner Tien nella finale dell'Atp 500, la tennista azzurra affronta oggi, giovedì 2 ottobre, la statunitense Amanda Anisimova, numero quattro del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del tabellone Wta. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
