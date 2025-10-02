Paola è scomparsa nel 2011 L’appello delle figlie | Indagate sull’ex amante | chi sa parli

Lazzate (Monza e Brianza), 2 ottobre 2025 – “Un pizzico di speranza c’è sempre, anche se oggi che ho 42 anni e due figlie mi rendo conto che purtroppo non è più possibile. In questi 14 anni, se fosse stata viva mia madre avrebbe trovato il modo di farsi sentire con noi”. La voce si rompe. Elena Masia prende fiato. E scende nell’inferno suo e di sua sorella Marika. E di una presunta storia di femminicidio di cui loro sono ormai certe. “Quella maledetta sera del 20 febbraio del 2011 in cui mia mamma, Paola Casali, 49 anni, ha incontrato quell’uomo, è stata la sua fine”. Quell’uomo ha un nome e un cognome, ha oggi 60 anni, vive a Pieve Santo Stefano e all’epoca aveva intrecciato una relazione clandestina con Paola Casali, con cui condivideva le origini siciliane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

