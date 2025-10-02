Paola è scomparsa nel 2011 L’appello delle figlie | Indagate sull’ex amante | chi sa parli
Lazzate (Monza e Brianza), 2 ottobre 2025 – “Un pizzico di speranza c’è sempre, anche se oggi che ho 42 anni e due figlie mi rendo conto che purtroppo non è più possibile. In questi 14 anni, se fosse stata viva mia madre avrebbe trovato il modo di farsi sentire con noi”. La voce si rompe. Elena Masia prende fiato. E scende nell’inferno suo e di sua sorella Marika. E di una presunta storia di femminicidio di cui loro sono ormai certe. “Quella maledetta sera del 20 febbraio del 2011 in cui mia mamma, Paola Casali, 49 anni, ha incontrato quell’uomo, è stata la sua fine”. Quell’uomo ha un nome e un cognome, ha oggi 60 anni, vive a Pieve Santo Stefano e all’epoca aveva intrecciato una relazione clandestina con Paola Casali, con cui condivideva le origini siciliane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Addio a Paola Mauriello: il basket italiano piange l’ex azzurra scomparsa a 44 anni
Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm
Scomparsa di Paola Casali, dopo 14 anni l’indagato convocato in procura: sceglie il silenzio
Il mistero della scomparsa di Paola Casali, sparita da Licata 14 anni fa L'unico indagato dalla procura di Agrigento un fruttivendolo originario di Niscemi che davanti ai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere @TgrRai - X Vai su X
Paola è scomparsa nel 2011. L’appello delle figlie: “Indagate sull’ex amante: chi sa parli” - Al centro dell’inchiesta un uomo della Valtiberina che non ha risposto alle domande del giudice ... Lo riporta lanazione.it
La scomparsa di Paola Casali a Licata, l’indagato non risponde - AGRIGENTO – A 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo. Segnala livesicilia.it