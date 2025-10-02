Panorama on the road | il governo risponde su sicurezza dazi e Medio Oriente
Nella cornice di Palazzo San Teodoro a Napoli, si è tenuto l’evento, per il secondo anno consecutivo, di Panorama on the road. Ad aver preso parte, intervistati dal direttore di Panorama Maurizio Belpietro, sono stati anche il ministro dell’Interno,Matteo Piantedosi, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Per l’occasione, si è parlato di sicurezza, dello sciopero di domani, del ruolo italiano nel Medio Oriente e dei dazi. Manifestazioni, scioperi e sbarchi irregolari. Con l’Italia nel bel mezzo di proteste e scontri, e con lo sciopero indetto domani, il ministro Piantedosi ha dichiarato: «Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco» del Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it
