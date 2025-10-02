Panico a 5Stelle | Ci supera Avs Il dato che sgretola il campo largo

Il “campo largo” scricchiola e il Movimento 5 Stelle trema. Ogni tornata elettorale regionale sembra confermare un copione ormai rodato: quando il M5S corre in alleanza con il Partito Democratico, i consensi calano. Non di poco. A lanciare l'allarme, questa volta, è il risultato delle regionali nelle Marche, dove i grillini si sono fermati al 5,1%, perdendo due punti secchi rispetto alla precedente competizione. Non si tratta di un caso isolato. Lo stesso schema si è ripetuto in Liguria, in Umbria, in Sardegna. Anche in quelle regioni dove il M5S aveva presentato candidati “di casa” e un programma frutto della fusione con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Panico a 5Stelle: "Ci supera Avs". Il dato che sgretola il campo largo

In questa notizia si parla di: panico - 5stelle

Stangata per chi ha ristrutturato casa. Panico tra chi ha usufruito del Superbonus - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, panico a 5Stelle: "Ci supera Avs". Il dato che sgretola il campo largo - Ogni tornata elettorale regionale sembra confermare un copione ormai rodato: ... Segnala iltempo.it

Avs stoppa Pd e 5Stelle: "Patti bilaterali? Inaccettabili" - Pd e 5Stelle, l’altolà arriva dagli alleati di Avs: "Siamo assolutamente contrari ad accordi bilaterali o a patti programmatici parziali tra singole forze fatti in fretta e furia e non in grado di ... Da lanazione.it