Pandola | messa in sicurezza della parete rocciosa del castello dei Sanseverino
Ultimata la messa in sicurezza della parete rocciosa ai piedi del Castello dei Sanseverino, in località Pandola. L’intervento, eseguito a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è giunto a conclusione di una serie di perizie geologiche e rientra nel programma misure preventive portate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: pandola - messa
***Difesa del suolo: messa in sicurezza la parete rocciosa ai piedi del castello dei Sanseverino La parete rocciosa ai piedi del Castello dei Sanseverino, in località Pandola, è stata rimessa in sicurezza. L’intervento, eseguito a salvaguardia della pubblica e pri - facebook.com Vai su Facebook
Mercato S.Severino, messa in sicurezza la parete rocciosa ai piedi del Castello - L’intervento preventivo ha permesso di mettere al sicuro una zona percorsa sia da auto che pedoni ... Segnala msn.com
Sopralluoghi per la messa in sicurezza della strada 479 Sannite - Sono iniziati i sopralluoghi per la messa in sicurezza della strada 479 Sannite, nel territorio comunale di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), dove lunedì scorso un enorme masso, circa due metri di ... Segnala ansa.it