Pancu su Chivu | L’Inter gioca meglio rispetto alla scorsa stagione

L’ex tecnico rumeno ha parlato del collega attualmente sulla panchina dell’Inter esprimendo la sua opinione sul gioco dei nerazzurri. Intervenuto nel programma Digi Sport Special Daniel Pancu, ex allenatore della nazionale Under 21 romena, è intervenuto nel programma Digi Sport Special per commentare l’inizio di stagione dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu, dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League. Pancu ha evidenziato il miglioramento nel gioco dei nerazzurri rispetto alla scorsa stagione, quando sulla panchina c’era Simone Inzaghi. Pancu ha sottolineato che la squadra, pur avendo subito una sconfitta contro la Juventus, ha mostrato un buon livello di gioco e un approccio positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pancu su Chivu: «L’Inter gioca meglio rispetto alla scorsa stagione»

