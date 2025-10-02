Pallanuoto | presentata la serie A

Pallanuoto: presentata la serie A Calottina d'oro a Tempesti. Premiate le società Barelli presenta la stagione. Scatta la nuova stagione della pallanuoto. Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli ha presentato a Roma gli appuntamenti principali. Giunto alla 107esima edizione del campionato maschile e alla 42esima edizione femminile di serie A1, al via sabato 4 ottobre.. Nel corso della cerimonia, svoltasi nella Sala Convegni delle Piscine del Foro Italico, hanno partecipato il Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il Direttore di RaiSport Paolo Petrecca e i vertici tecnici della pallanuoto.

