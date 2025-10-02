Pallanuoto femminile urna benevola con il Setterosa | evitata l’Ungheria agli Europei
A Funchal, in Portogallo, si è svolto il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in programma nella città lusitana dal 26 gennaio al 5 febbraio: urna benevola con l’Italia, che era inserita tra le teste di serie. Il Setterosa evita l’Ungheria, presente in seconda fascia, e trova la Croazia, la squadra che sulla carta era la più debole del lotto nella seconda urna, mentre le magiare finiscono con la Spagna. A completare il Girone C, con l’Italia e le croate, ci sono la Serbia e la Turchia. Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da 4 squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
pallanuoto - femminile
