Pallanuoto femminile Setterosa tra le teste di serie per il sorteggio degli Europei 2026 | evitati Paesi Bassi Spagna e Grecia
Oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 12.30 italiane, si terrà a Funchal, in Portogallo, il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nella città lusitana dal 26 gennaio al 5 febbraio: l’ Italia sarà inserita in prima fascia. Le sedici squadre qualificate saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, ed in sede di sorteggio una Nazionale per ciascuna urna sarà inserita in ognuno dei gruppi: tra le teste di serie, oltre all’Italia, ci saranno Paesi Bassi, Spagna e Grecia. In seconda fascia verranno inserite Ungheria, Francia, Gran Bretagna e Croazia, mentre nella terza urna saranno sorteggiate Portogallo, Germania, Serbia ed Israele, infine la quarta fascia sarà composta da Romania, Turchia, Svizzera, Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile
Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming
Mondiali pallanuoto femminile 2025, il calendario del Setterosa: partite e orari
Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete
AQA - Cosenza ? Ufficialmente presentata la squadra femminile di Serie A1 della Smile Cosenza Pallanuoto. Evento celebrato nei suggestivi saloni dell'Enoteca della Provincia di Cosenza. - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto femminile, Setterosa tra le teste di serie per il sorteggio degli Europei 2026: evitati Paesi Bassi, Spagna e Grecia - 30 italiane, si terrà a Funchal, in Portogallo, il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di ... Si legge su oasport.it
Pallanuoto femminile, le giovani da seguire nella stagione di A1 2025-2026: chi può arrivare in Nazionale? - L'inizio di una nuova stagione agonistica porta con sé speranze, sogni e ambizioni insieme alla voglia di riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Segnala oasport.it