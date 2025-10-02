Pallamano torneo speciale In ricordo di Thomas Turini

Al Pala Keynes domenica scorsa è andato in scena un torneo di pallamano speciale, nato non per decretare un vincitore ma per ricordare Thomas Turini, amico e compagno di squadra prematuramente scomparso. Sei squadre – tre maschili (Pallamano Prato, Spezia e Medicea Poggio a Caiano) e tre femminili (Tushe Prato, Romagna e La Torre) – si sono affrontate con passione ed entusiasmo, animate dallo stesso spirito di amicizia e solidarietà che Thomas aveva sempre trasmesso nella sua vita. L’evento è stato anche occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e della cura delle malattie che hanno colpito il giovane atleta (Thomas è scomparso nel 2022 a 30 anni per un linfoma non Hodgkin ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

