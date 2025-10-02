Palestina sciopero generale in tutti i settori | Gravissima l' aggressione alla Flotilla

Venerdì 3 ottobre sarà sciopero generale. Ad annunciare la mobilitazione sono i sindacati Usb e Cgil (a cui si aggiungono Cub e Cobas) che già nei giorni scorsi avevano minacciato di bloccare il Paese nel caso in cui le autorità israeliane avessero fermato la Flotilla.

Medici e infermieri del Monaldi sono in sciopero della fame per la Palestina

Sciopero dei trasporti di 24 ore "per la Palestina", pioggia di critiche dall'utenza

Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre: autobus a rischio

#Tg2000 - #Flotilla, #Landini pronto allo #sciopero. #Meloni: "Insistere è irresponsabile" #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #Gaza #NATO #UE

GLI STUDENTI IN PIAZZA PER LA PALESTINA - Sciopero degli alunni delle scuole superiori di Potenza con raccolta di viveri da inviati in Cisgiordania

Sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e in difesa della Flotilla: mezzi di trasporto fermi, fasce garantite e dove saranno le proteste - Sciopero generale del 3 ottobre: stop ai trasporti e manifestazioni in tutta Italia per Gaza e in difesa della Flotilla.

Cittadini in piazza per la Flotilla: "Non siete soli". Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale - Traghetto bloccato a Livorno e treni in ritardo da Pisa a causa dell'invasione dei manifestanti sui binari.