Palestina libera nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto
La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Tanti gli studenti provenienti da Porta di Massa che si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: palestina - libera
Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende
Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione
Ristoratore di Vigo caccia turisti israeliani: “Fuori da qui, viva la Palestina libera”
La Stampa. . Il corteo per la Flotilla a Torino ha raggiunto Porta Nuova. Esplode la tensione con la polizia: i manifestanti forzano le porte chiuse ed entrano in stazione. «Meloni criminale», urlano. E ancora: «Boicottate Israele», «Palestina libera». Un centinaio - facebook.com Vai su Facebook
"Non diciamo solo Palestina libera, ma anche stop al genocidio, non abbiamo paura a usare queste parole. Bisogna chiamare le cose con il loro nome": la #sindaca di #Genova, #SilviaSalis, alla fiaccolata per #Gaza organizzata da #MusicforPeace - X Vai su X
«Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto - La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Si legge su ilmattino.it
Il corteo di solidarietà dopo l'arrembaggio alla Flotilla - 30 come reazione al blocco navale della Flotilla da parte della marina israeliana ... Lo riporta rainews.it