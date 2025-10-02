Palestina libera nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto | attivisti su rampa autostradale

Ilmattino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Tanti gli studenti provenienti da Porta di Massa che si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

palestina libera nuova manifestazione a napoli da piazza del carmine al porto attivisti su rampa autostradale

© Ilmattino.it - «Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto: attivisti su rampa autostradale

In questa notizia si parla di: palestina - libera

Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende

Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione

Ristoratore di Vigo caccia turisti israeliani: “Fuori da qui, viva la Palestina libera”

palestina libera nuova manifestazione«Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto - La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Lo riporta msn.com

palestina libera nuova manifestazioneNapoli, corteo per sostenere Sumud Flotilla: “Blocchiamo tutto” - Studenti e attivisti si sono radunati dalle 18 in piazza del Carmine nei pressi del varco Pisacane ... Come scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Libera Nuova Manifestazione