Palestina libera nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto | attivisti su rampa autostradale tafferugli con la polizia

Ilmattino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Tanti gli studenti provenienti da Porta di Massa che si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

palestina libera nuova manifestazione a napoli da piazza del carmine al porto attivisti su rampa autostradale tafferugli con la polizia

© Ilmattino.it - «Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto: attivisti su rampa autostradale, tafferugli con la polizia

In questa notizia si parla di: palestina - libera

Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende

Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione

Ristoratore di Vigo caccia turisti israeliani: “Fuori da qui, viva la Palestina libera”

palestina libera nuova manifestazione«Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto - La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Si legge su msn.com

palestina libera nuova manifestazioneIl corteo di solidarietà dopo l'arrembaggio alla Flotilla - 30 come reazione al blocco navale della Flotilla da parte della marina israeliana ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Libera Nuova Manifestazione