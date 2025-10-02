Palestina libera cortei e bandiere | manifestanti bloccano la declassata

Prato, 2 ottobre 2025 – Continuano le proteste pro Palestina a Prato dopo il blocco delle navi della Global Sumud Flottilla. A seguito dell'incontro in Piazza del Comune di questo pomeriggio, giovedì 2 ottobre, il gruppo di manifestanti si è spostato a piedi e, passando da via Roma, si è immesso sulla tangenziale dallo svincolo di via Marx, occupando la carreggiata nord e proseguendo il cammino in direzione Pistoia. Tante le bandiere Palestinesi sventolare da chi, urlando “Palestina libera dal fiume fino al mare” e “Free Palestine”, faceva sentire la sua protesta in unione ai tanti manifestanti delle altre piazze italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

