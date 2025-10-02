Oltre ventimila persone sono scese in piazza in serata a Torino per la Palestina e in sostegno alla Global Sumud Flotilla. I pro Palestina si sono ritrovati in piazza Castello, davanti alla Prefettura e sono partiti in corteo verso le 19.15. L’ultimo degli appuntamenti di una giornata di mobilitazione contro il blocco israeliano alla Global Sumud Flotilla, in attesa dello sciopero generale di domani. “Gaza ha vinto nonostante il dolore” si legge nello striscione che apre il corteo dell’Associazione dei palestinesi in Italia. “Dobbiamo bloccare la catena di morte che parte anche da qui”, dicono al microfono. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Palestina, il corteo serale per le vie del centro finisce in danni alle OGR