Palestina il corteo serale per le vie del centro finisce in danni alle OGR
Oltre ventimila persone sono scese in piazza in serata a Torino per la Palestina e in sostegno alla Global Sumud Flotilla. I pro Palestina si sono ritrovati in piazza Castello, davanti alla Prefettura e sono partiti in corteo verso le 19.15. L’ultimo degli appuntamenti di una giornata di mobilitazione contro il blocco israeliano alla Global Sumud Flotilla, in attesa dello sciopero generale di domani. “Gaza ha vinto nonostante il dolore” si legge nello striscione che apre il corteo dell’Associazione dei palestinesi in Italia. “Dobbiamo bloccare la catena di morte che parte anche da qui”, dicono al microfono. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
In questa notizia si parla di: palestina - corteo
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
Diversi manifestanti del corteo per la Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr di Torino, che ospita l'Italian Tech Week di inizio ottobre. Nell'irruzione sono stati distrutti alcuni gazebo e alcuni maxi schermi. È intervenuta anche la polizia. Successiva Vai su Facebook
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X
Cosenza per la Palestina, la città si prepara allo sciopero generale dopo i sit-in di ieri sera - All'ombra dela Sila raduno a Piazza Kennedy alle 9 dopo le iniziative simboliche in ospedale e in centro ... Segnala cosenzachannel.it
Monza in piazza per Gaza: tra corteo, traffico e sciopero - Oggi sciopero generale con disagi nei trasporti e manifestazione in centro. Secondo monza-news.it