Palestina flash mob per i sanitari uccisi a Gaza

Perugiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In duecento circa, con le luci e fiaccole a mantenere un ideale “riflettore” puntato su Gaza, dove, in meno di due anni, è stato ricordato, sono morti oltre 1.600 operatori sanitari. Perché, è stato sottolineato, nella Striscia “si vuole annientare anche la possibilità di salvare vite”. In. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

