Palestina flash mob per i sanitari uccisi a Gaza

In duecento circa, con le luci e fiaccole a mantenere un ideale “riflettore” puntato su Gaza, dove, in meno di due anni, è stato ricordato, sono morti oltre 1.600 operatori sanitari. Perché, è stato sottolineato, nella Striscia “si vuole annientare anche la possibilità di salvare vite”. In. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: palestina - flash

Londra, Mo Chara della band Kneecap a processo per terrorismo per aver sventolato bandiera Hezbollah: accolto da flash mob pro Palestina - VIDEO

Il Comitato per la Palestina parte con i flash mob in piazza Cavour

Piazzetta di Capri gremita per il flash mob pro Palestina

BARLETTA | “Luci sulla Palestina”: stasera un flash mob davanti al “Dimiccoli” per le vittime di Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza” presso Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII https://ift.tt/LwR7rz9 https://ift.tt/p51DA9C - X Vai su X

«Luci per la Palestina», a Napoli un flash mob con le torce dei telefonini all'esterno degli ospedali - Un flash mob con le torce dei telefonini ha illuminato l'ingresso del plesso centrale dell'ospedale Cardarelli a Napoli, dove molti sanitari hanno aderito alla manifestazione ... msn.com scrive

“Luci sulla Palestina”: Il flash mob in corso al Policlinico di Bari con medici e attivisti - Torcia e solidarietà per 100 ospedali a Gaza, cittadini e operatori sanitari illuminano simbolicamente l’ospedale pediatrico ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it