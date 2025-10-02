Palestina e blocco della Flotilla gli studenti del Liceo Galileo in piazza VIDEO

Firenzetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Studenti del Liceo Classico Statale Galileo in piazza per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla dopo le manifestazioni di questa notte in tutta Italia, appena si è diffusa la notizia del blocco in acque internazionali, in violazione del diritto internazionale, della flotta da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestina - blocco

Terremoto all’ONU: si dimette in blocco la Commissione d’inchiesta su Israele e Palestina

Il riconoscimento dello Stato di Palestina spacca il blocco occidentale

Gaza, 50 persone arrestate in manifestazione pro Palestina a New York: "Stop a blocco aiuti, è pulizia etnica tramite fame forzata" - VIDEO

palestina blocco flotilla studentiFlotilla, protestano gli studenti a Firenze: occupato il plesso di via Laura, assemblee nei licei - L'assemblea Studenti per la Palestina di Firenze e il Coordinamento dei Collettivi Universitari Studenti di Sinistra hanno dato appuntamento questa mattina in piazza Santissima Annunziata alle 7, da ... Segnala 055firenze.it

palestina blocco flotilla studentiUniversità occupata, manifestazioni in centro e licei in protesta. Firenze si mobilita per Gaza e la Flotilla - Prima il blocco dei bus in via della Colonna, poi l'occupazione della sede universitaria di via Laura. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Blocco Flotilla Studenti