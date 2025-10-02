Palazzo Paradiso riposizionata sulla torretta la lanterna danneggiata dal sisma

Ferraratoday.it | 2 ott 2025

Nel corso della giornata di mercoledì 1 ottobre, è stata ricollocata la lanterna che sormonta la torretta di palazzo Paradiso, completando così l’intervento più simbolico del percorso di recupero post sisma del 2012.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa struttura, quasi completamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: palazzo - paradiso

