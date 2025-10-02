Palazzo Paradiso riposizionata sulla torretta la lanterna danneggiata dal sisma
Nel corso della giornata di mercoledì 1 ottobre, è stata ricollocata la lanterna che sormonta la torretta di palazzo Paradiso, completando così l'intervento più simbolico del percorso di recupero post sisma del 2012. La struttura, quasi completamente.
In questa notizia si parla di: palazzo - paradiso
