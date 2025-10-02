Palavela on ice | la pista di ghiaccio più bella d' Italia riapre al pubblico con una grande festa d' inaugurazione

La pista di ghiaccio del Palavela di Torino riapre ufficialmente le porte al pubblico per la stagione 2025-26, con un calendario di aperture che coprirà tre stagioni: autunno, inverno e primavera. La pista olimpica, considerata la più bella d'Italia, sarà accessibile a tutti a partire da sabato 4. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

