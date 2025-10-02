Paillettes cristalli e pietre preziose adornano gli abiti le gonne e i pullover da sfoggiare in vista di lauree nozze e battesimi

P ioggia di inviti. Se l’agenda delle prossime settimane si prospetta ricca di occasioni speciali ed eventi formali, non resta che mettersi alla ricerca del perfetto outfit elegante donna Autunno 2025. Pantaloni di paillettes: 5 outfit per indossarli da mattina a sera X Le cerimonie della stagione fredda, infatti, pongono non poche sfide stilistiche. Il dress code adeguato, ad esempio, deve andare d’accordo con il meteo e la temperatura esterna, mentre le nuance tipiche del periodo sono chiamate a farsi portavoce di raffinatezza e femminilità. L’outfit elegante donna dell’Autunno 2025, allora, si scopre brillante, ricercato e prezioso, pronto a brillare di luce propria. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Paillettes, cristalli e pietre preziose adornano gli abiti, le gonne e i pullover da sfoggiare in vista di lauree, nozze e battesimi

Le nuove frange di moda? Possono essere scintillanti in cristalli e paillettes, oppure candy-pop in paglia rosa Barbie. Ma comunque sono perfette per i party di Ferragosto e oltre

Demi Moore, alla Milano Fashion Week per Gucci, era magnifica come una dea con l'abito oro di paillettes e cristalli by Demna https://vogueitalia.visitlink.me/FPK_PK Vai su Facebook

Strass, paillette e cristalli, la moda brilla: abiti e scarpe per illuminare i giorni di festa - Paillette, lustrini, pietre e polveri metalliche per illuminare tempi un po’ bui, forse, e immergerci nelle feste con gioia e tanta beneaugurante speranza. ilmessaggero.it scrive

La moda delle paillettes e dei glitter esprime la gioia di brillare per tutta la notte - La moda di paillettes, cristalli e glitter non è solo sintomo di una tendenza che torna in modo ciclico ogni fine anno per farsi immagine- Da vogue.it