Pagelle Villarreal Juve | delusione David in attacco con Koopmeiners la sensazione è che sia finita – VIDEO

Pagelle Villarreal Juve, i giudizi di Rossi e Aleati: bocciatura totale per l’olandese, deludente il canadese. L’unica nota lieta è il portoghese. Il giorno dopo il pirotecnico 2-2 di Villarreal, è tempo di analisi e di pagelle. A dare i voti ai protagonisti della Juventus sono Paolo Rossi e Chiara Aleati, che nel loro commento post-partita hanno emesso sentenze pesantissime, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo e la trequarti bianconera. Un solo giocatore promosso a pieni voti, due grandi delusioni. Pagelle Juve: luci e ombre in attacco. Il giudizio più duro, una vera e propria bocciatura che sa di capolinea, è quello per Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

