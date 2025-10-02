Pagelle Roma-Lille 0-1 Haraldsson decisivo | Dovbyk e Soulé affossano Gasperini
Una Roma agghiacciante quella vista contro il Lille. Non tanto per il clima, quanto più per quanto fatto vedere in campo. I giallorossi escono sconfitti per 0-1, ma ciò che pesa di più sono i tre rigori sbagliati (i primi due di Dovbyk e poi l’ultimo di Soulé ). Una scena mai vista prima d’ora, soprattutto perché il direttore di gara ha deciso per ben due volte di far ribattere il penalty. Nonostante ciò, gli uomini di Gasperini non sono riuscito ad acciuffare neanche un punto. Qui di seguito le pagelle: Svilar: 6.5 Non può nulla in occasione del primo gol, ma nel secondo sbarra la strada a Giroud. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: pagelle - roma
Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta
Roma, le pagelle del test contro il Kaiserslautern: Soulé accende la luce, Ferguson è ancora decisivo
Roma-Cannes 3-0, le pagelle: El Shaarawy ispira, Soulé incanta. Angelino e Ferguson lasciano il segno
PRIMAVERA 1 - Roma-Frosinone 1-0 - Le pagelle del match Marco Rossi Mercanti Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Primavera torna al successo contro il Frosinone, superato 1-0 grazie a un gol di testa di Della Rocca. #ASRoma #Vocegiallorossa #S - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Roma-Hellas Verona 2-0 @AleCarducci #ASRoma #RomaHellasVerona - X Vai su X
Roma-Lille 0-1, le pagelle: Dovbyk-Ferguson, gli anti gol. Tsimikas, che errore. I giallorossi sbagliano tre volte un rigore - Sconfitta surreale della Roma che riesce a sbagliare tre rigori e trova il primo ko europeo contro il Lille: ko 0- Da leggo.it
Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Lo riporta sport.sky.it