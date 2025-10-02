Pagelle Roma-Lille 0-1 Haraldsson decisivo | Dovbyk e Soulé affossano Gasperini

Una Roma agghiacciante quella vista contro il Lille. Non tanto per il clima, quanto più per quanto fatto vedere in campo. I giallorossi escono sconfitti per 0-1, ma ciò che pesa di più sono i tre rigori sbagliati (i primi due di Dovbyk e poi l’ultimo di Soulé ). Una scena mai vista prima d’ora, soprattutto perché il direttore di gara ha deciso per ben due volte di far ribattere il penalty. Nonostante ciò, gli uomini di Gasperini non sono riuscito ad acciuffare neanche un punto. Qui di seguito le pagelle: Svilar: 6.5 Non può nulla in occasione del primo gol, ma nel secondo sbarra la strada a Giroud. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

