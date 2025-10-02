Pagelle – Juan Jesus l’immortale De Bruyne pentitevi e riguardate il primo gol come un rosario di riparazione

Le pagelle di Napoli-Sporting Lisbona 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. All’ultimo secondo quasi, la manona di Zio Vanja diventa reliquia vivente di questa prima serata domestica di Champions, una manona che dà la benedizione finale e una carezza prima della buonanotte – 7,5 SPINAZZOLA. Lo Zio Spina delle meraviglie. Del resto la sua classe è naturale e non ne risente affatto là sulla destra orfana del Capitano. Offende e difende e il primo pallone d’oro per Hol-Gol è il suo, mancato per un’anticchia dal biondissimo Rasmus. Indi, una gran chiusura nel finale all’84’ – 7 BEUKEMA. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

