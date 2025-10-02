Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 2a giornata della League Phase dell’Europa League 2025 La Roma subisce la seconda sconfitta stagionale, la prima in Europa League. E curiosamente la seconda su due in casa. Un ko dopo una brutta prestazione oltre che una serie incredibile di eventi, soprattutto quanto avvenuto nel finale con tre rigori battuti e sbagliati dopo due ripetizioni. Due Dovbyk, poi uno di Soulé. A parte questo, i giallorossi hanno diverse buone occasioni ma di certo non giocano bene nonostante gli errori a sua volta del Lille nel concludere le tante ripartenze. Il pareggio ci stava, ma Gasperini dovrà riflettere su diverse cose. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-LILLE 0-1: Tsimikas-Hermoso doppio flop. Ozer senza senso