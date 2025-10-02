Padova la protesta si sposta in centro | manifestazione davanti alla Questura traffico bloccato

Dopo il braccio di ferro del mattino ai cancelli dell’Interporto, la protesta di Extinction Rebellion e dei collettivi pro Palestina è dilagata nel cuore di Padova.Alle 18.00 in Piazza Antenore si è radunata una folla di circa duemila persone, scese in strada per sostenere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it