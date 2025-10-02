Pacifisti e Cgil l’appello per la pace deve andare ad Hamas L’opinione di Mayer
Papa Leone XIV ha definito il piano per il cessate il fuoco a Gaza realistico e ha espresso la speranza che Hamas lo accetti. Questo auspicio del Pontefice è condiviso dai movimenti pacifisti e dalla Cgil? In caso affermativo le manifestazioni e lo sciopero per Gaza dovrebbero concentrarsi su un obiettivo prioritario: lanciare un forte appello ad Hamas perché cerchi un compromesso e non continui ad assumere posizioni fondamentaliste improntate alla tradizionale ideologia della morte e del martirio. In queste ore all’interno del raggruppamento palestinese è in corso una complicata dialettica tra posizioni diverse che impegna sia i leader militari all’interno della Striscia sia i loro rappresentanti in Qatar e in altri Paesi stranieri. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: pacifisti - cgil
Giovani palestinesi contro tutti: "Ara con la fascia? Un insulto". E bacchettano pure pacifisti e Cgil
Anche a Milano e Genova. Sciopero indetto da Usb e Cgil venerdì ma Salvini annuncia che potrebbe precettare - facebook.com Vai su Facebook
Pace: Fondazione Balducci tra gli aderenti alla Fiaccolata promossa dalla Cgil Toscana - La Fondazione Ernesto Balducci ha aderito alla fiaccolata “Fermiamo le guerre – Per la pace, la giustizia e il diritto internazionale” promossa per la serata di oggi, a Firenze, da Cgil Toscana con ... Segnala agensir.it
La Cgil chiama a raccolta: "Pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese". Un corteo da piazza Brin - La Cgil lancia una mobilitazione nazionale per Gaza all’indomani dell’operazione in profondità dell’Idf a Gaza City. Da lanazione.it